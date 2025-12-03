KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Bilal Erdoğan’ı kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, Bilal Erdoğan'ı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bilal Erdoğan da ekimde KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Erhürman'ı tebrik etti.

Erhürman ve Erdoğan birbirine hediye takdim etti.