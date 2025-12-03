Kripto FETÖ’cüler tek tek yakalandı

15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimi sonrası çöküşe giden FETÖ'nün kurumlara sızarak kripto faaliyetler yürütmeye çalışan artıkları da tek tek tespit edilerek operasyonlarla yakalanıyor. İşte yurt genelinde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonların detayları:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında FETÖ'nün operasyonel hat aracılığıyla oluşturulan haberleşme ağında irtibatlarının bulunduğu, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık olarak örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlere ilişkin beyanların bulunduğu 21 şüpheli tespit edildi. 9'u çeşitli kamu kurumlarında görevli, 5'i ihraç, 6'sı istifa etmiş ve 1'i emekli olmak üzere 21 şüpheli için 6 ilde eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturmaları kapsamında 37 ilde 2 haftadır süren operasyonlarda örgütün askeri, öğrenci ve mahrem yapılanmalarında yer alan 121 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi O.K. yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yine Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası olan ordudan ihraç astsubay M.Y. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan cezaevindeki DHKP/C üyelerine finansal destek sağlayarak örgüt bağlılığını devam ettirmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.