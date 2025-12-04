15 yaş altı hesap açamayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda yaptığı sunumda çocukları çevrimiçi risklerden koruyacak düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. Göktaş, önerilen düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara kesin olarak hesap açmama ve hizmet sunmama yükümlülüğü getirileceğini söyledi. Dünya örneklerine işaret eden Göktaş, Avustralya'da yaş sınırının 16, Fransa'da 15, İtalya'da 14, Danimarka ve Belçika'da ise 13 olduğunu belirtti. Türkiye'deki düzenleme kapsamında platformların artık yalnızca beyana dayalı olmayan yaş doğrulama sistemleri kuracağını, çocuklara zararlı içeriklerin mahkeme kararı olmadan hızla kaldırılacağını vurguladı.