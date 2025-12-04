Bakan Kacır’dan sanayi paylaşımı: ’OSB’si olmayan ilimiz kalmadı’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 23. Olağan Genel Kurul Toplantısında sanayicilerle bir araya geldi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Altyapısı, lojistik imkanları, kümelenme olanakları ve nitelikli istihdam kapasitesiyle ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu tahkim eden OSB'lerimizin sayısını 23 yılda 191'den 371'e çıkardık. OSB'si olmayan ilimiz kalmadı.

2002'de 11 bin olan OSB'lerde üretim yapmakta olan tesis sayısını 60 bine, istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik. OSB'lerimizin ve Endüstri Bölgelerimizin toplam alanını 48 bin hektardan 155 bin hektara çıkardık.

Yeni Sanayi Alanları Master Planımız doğrultusunda, planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 5 yıl içinde 155 bin hektardan 350 bin hektara yükselteceğiz.

Anadolu'da 4 yeni sanayi koridoru inşa edeceğiz.

Master Planın ilk faz çalışmaları kapsamında, Samsun-Mersin hattında 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik.

Mevcut OSB'lerimizin ortalama büyüklüğünün 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanları, altyapısı tamamlanmış, akıllı ve yeşil üretim üsleri olarak yatırımcımızın hizmetine sunacağız.

Bu alanlarda Mega Endüstriyel Bölgeler inşa edeceğiz.

Güçlü demiryolu, liman ve otoyol bağlantılarıyla bu bölgeleri, üreticimize ciddi bir lojistik maliyet avantajı sunan, stratejik merkezler hâline getireceğiz.

Yatırım Programında yer alan iltisak hattı projeleri tamamlanarak demiryolu bağlantısına sahip mevcut OSB'lerin sayısı 17'den 31'e çıkarılmış olacak.

Diğer OSB'lerimizin demiryolları ile limanlara bağlantısını da hızlı şekilde gerçekleştireceğiz.

Elimizdeki tüm imkanları; üreten, istihdam sağlayan, şehrine ve ülkesine değer katan sanayicilerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz."