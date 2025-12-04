Başkentte su krizi sürüyor! Gece saatlerinde kontrollü verilecek

Ankara'da baraj doluluk oranları neredeyse alarm veriyor. Başkent genelinde 18 aydır devam eden kuraklık nedeniyle yetkililer, su sıkıntısına çözüm bulmaya çalışıyor.

GECE SAATLERİNDE KONTROLLÜ VERİLECEK

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, "Su tüketiminde tasarruf olmayınca, kuraklık da devam ettiği için suyu çok hesaplı ve dengeli şekilde vermemiz gerekiyor. Zaman zaman, özellikle en az su tüketilen saatlerde, gece sabaha doğru olan süreçte suyu kontrollü şekilde vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA GENİŞ ÇAPLI SU KESİNTİLERİ:

Ankara'da uzun süren su kesintilerinin ardından vatandaşa geçtiğimiz gün bir kötü haber daha geldi. Su şebeke sisteminde yaşanan sorunlar ve depo seviyelerindeki düşüşler nedeniyle başkentin 9 ilçesinde geniş çaplı su kesintisine gidildi. Bazı bölgelerde kesinti süresi 30 saati aşacağı belirtilmişti.

Geçtiğimiz gün Başkentin merkezi Çankaya ve Mamak'ta depolardaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle kesintiye gidilmişti.