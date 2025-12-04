Bilal Erdoğan’dan Erhürman’a ziyaret

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konferanslara katılmak için KKTC'ye giden Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'ı kabul etti. KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, Bilal Erdoğan'ı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bilal Erdoğan da ekimde KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Erhürman'ı tebrik etti. Erhürman ve Erdoğan birbirine hediye takdim etti.