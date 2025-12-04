Mavi Vatan’da Bayraktar TB3 ve ALBATROS-S’den güç gösterisi! Hedefler tam 12’den vuruldu

UÇARAK KEŞAN'A DÖNDÜLER

Mavi Vatan'daki bu önemli testin ardından Bayraktar TB3 SİHA'lar dönüş manevralarını tamamladı. Görevi icra eden Bayraktar TB3'lerden biri, TCG Anadolu gemisine gerçekleştirdiği başarılı inişin ardından tekrar havalanarak Keşan'a intikal etti. Teste katılan diğer Bayraktar TB3 SİHA da görev planlaması dâhilinde Keşan'a dönüş yaptı.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.