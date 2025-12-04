Şehit ailelerinin başını önüne eğdirmeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin güvenlik politikaları, terörle mücadele ve bölgesel gelişmelere ilişkin kritik mesajlar verdi. Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, milletin 'Terörsüz Türkiye' atılımlarının arkasında olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye hedefini zehirleme arayışında olanlara milletin itibar etmeyeceğini belirten Bahçeli, "Kim ki 'Terörsüz Türkiye'den rahatsızsa bir karanlık, kurnazlık, kumpas içinde" diye konuştu. Şehit aileleri ve gazilerin endişe etmemesini isteyen Bahçeli, "Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız. Türkiye'nin egemenlik hukukunu zafiyete uğratacak hiçbir yanlışın içinde Cumhur İttifakı olarak yer almayız" dedi. Kürtlerin terörle uzaktan yakından bağlantısı olmadığına dikkati çeken Bahçeli, "Farklı sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı" ifadesini kullandı.

İMRALI'NIN ÇAĞRISI HERKESİ KAPSAR

Suriye'nin kuzeydoğusunda etkili olan SDG/YPG'nin henüz İmralı'nın çağrısına riayet etmediğini ve silah bırakmadığını belirten Devlet Bahçeli, çağrının PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsadığını söyledi. Bahçeli, SDG/YPG'nin Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata riayet etmesi gerektiğini kaydetti.