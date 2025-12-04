Sevilay’ın zaferi

Trabzon'da 2024 yerel seçimlerinde koltuğa oturan CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyede büro memuru olarak çalışan yüzde 60 görme engelli, evli ve 2 çocuk annesi Sevilay Kurtop'a (40) mobbing yaparak 5 kez çalıştığı yeri değiştirdi. Belediye şirketi Orbel'de çalışan Kurtop, tazminatsız olarak işten çıkarıldı. Kurtop, belediyeye karşı Trabzon İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Kurtop, aleyhinde karar veren mahkemenin kararını Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Üst mahkeme, yargılamada eksik olmadığını ancak kanunun uygulanmasında hata yapıldığını belirtti. Ortahisar Belediyesi'nin iş akdini tek taraflı feshetmesinin geçersiz olduğuna hükmetti.

Kurtop'un ORBEL'deki görevine iadesine ve işe başlatılmaması halinde hakkı olan tüm tazminatların ödenmesine karar verildi. SABAH'a konuşan Sevilay Kurtop, "Yüzde 60 görme engelliyim ve bir gözüm protez. Mobbinge uğradım ve sürekli yerim değiştirildi. Mazeret üretilip tazminatsız işten çıkışım verildi. Bana hem zulüm yaptılar hem de ekmeğimden ettiler. Mahkeme beni haklı buldu, mücadelemi kazandım. İşe dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.