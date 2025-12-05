CHP Kurultay iptal davası dosyasının istinaf dairesi belli oldu
CHP’nin 4–5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultay’nın iptaline ilişkin dava dosyası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesine gönderildi. Dairenin, dosyayı önümüzdeki günlerde incelemeye alınması bekleniyor.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da arasında yer aldığı önceki CHP kurultay delegeleri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP'nin 4–5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayına yönelik iptal davasında, davanın "konusuz kalması" gerekçesiyle verdiği 'karar verilmesine yer olmadığı' hükmünün iptali talebiyle mahkemeye başvuru bulundu.
DOSYANIN İNCELENMESİ BEKLENİYOR
Davacıların talebi doğrultusunda Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesine iletti. Dairenin dosyayı önümüzdeki günlerde incelemeye alınması bekleniyor.