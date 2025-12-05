CHP üç S’li alanda bocalıyor: Söğütözü Saraçhane ve Silivri

Türkgün gazetesine konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan tartışmaları değerlendirdi:

Yönetime karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğru. CHP yönetiminin herkesi suçlaması omurgalı bir tavır değil. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması şart.

CHP'nin hesabını vermesi gereken, hatta yüzleşmesi kaçınılmaz olan korkunç rüşvet ve yolsuzluk suçlaması var. Aziz Atatürk'ün partisini mahvı perişan ettiler. CHP yönetiminin her önüne geleni suçlaması doğru ve omurgalı tavır değil. CHP'nin tarihin yanlış yerinde durduğuna değinen Bahçeli "Görülen odur ki, CHP üç S'li bir alanda bocalamaktadır: Söğütözü, Saraçhane ve Silivri" ifadelerini kullandı. ANKARA