Manavgat’ta 3 yeni tutuklama

27 Ağustos'ta Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen F.B., B.B. ve Ç.B., organizasyon şirketinin sahibi olduklarını, ortakları Ö.E.'nin eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile anlaşarak yaklaşık 10 yıldır 'organizasyon' adı altında yüksek bedelle ihaleye fesat karıştırarak maddi menfaat temin ettiklerini, elde edilen paranın yarısının Şükrü Sözen'e gittiğini, etkinliklerin yapıldığı alana kurulan çeşitli stantlardan da hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen E.B.'nin elden para toplayarak kazanç sağladığını, Ö.E.'nin şirketinde muhasebe bölümünde çalışan A.U.'nun ise bu usulsüz iş ve işlemleri organize ettiği yönünde beyanda bulundu. E.B.'nin stantlardan para toplama olaylarına eski belediye çalışanı A.Ö.'nün de şahit olduğu belirtildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında E.B., Ö.E. ve A.U.'nun ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para, değerli kol saatleri ve dijital materyallere el konuldu. Manavgat Belediyesi'nden söz konusu firmanın girdiği ihalelerin istendiği ve inceleme sonucunda organizasyon işleriyle ilgili neredeyse tüm ihaleleri bu firmanın aldığı belirlendi. 31 Ağustos'ta gözaltına alınan E.B., Ö.E. ve A.U. tutuklandı.

SÖZEN KARDEŞLER DE TUTUKLANDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Şükrü Sözen hakkında yakalama kararı verildi. Şükrü Sözen, 7 Eylül'de akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alınıp Antalya'ya getirildi. Sözen'in kardeşi Fatih Sözen de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 11 Eylül'de adliyeye sevk edilen Şükrü Sözen ile Fatih Sözen, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLANDI

Aynı soruşturma kapsamında 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Edimin ifasına fesat karıştırma' suçunu işledikleri tespit edilen 49 şüpheli hakkında, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı verildi. Dün gerçekleştirilen operasyonda, 49 şüpheliden 19'u gözaltına alınırken 30 kişinin de bilgisine başvuruldu. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si dün ve bugün ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen eski belediye başkanı Şükrü Sözen döneminin belediye başkan yardımcısı ve kültür müdürü Halis Akkaya, zabıta müdürü Turgay Şalgam ile mevcut Manavgat Belediyesi Kültür Müdür vekili Gülcan Bulut tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.