Mavi Vatan’da güç gösterisi

Mavi Vatan'da müşterek harekât kabiliyetinin gücünü gösteren Bayraktar TB3 SİHA'lar başarılı bir teste imza attı. Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, Akdeniz'de bulunan TCG Anadolu'dan havalanırken veri bağı sistemleri aracılığıyla, deniz yüzeyindeki ASELSAN üretimi Albatros-S Kamikaze İnsansız Deniz Aracı'nın (KİDA) uzaktan kontrolünü sağladı. Bu kontrol sonucu deniz üstündeki hedefi başarılı bir şekilde etkisiz hale getirdi.

HİBRİT KONSEPTİ

Bu testte güverteden havalanan Bayraktar TB3 SİHA'lar ateş gücünü sergilerken denizdeki insansız sistemlere komuta edilmesine aracılık etti. Böylece Bayraktar TB3 SİHA'nın veri bağı üzerinden yönetilen ASELSAN Albatros-S KİDA ile müşterek harekât yeteneğini göstermiş oldu. Gerçekleştirilen testle birlikte hibrit harekât konsepti sahada başarıyla doğrulandı. Antalya açıklarında gerçekleştirilen faaliyet kapsamında atış görevleri için TCG Anadolu gemisinden salvo kalkış yapan iki adet Bayraktar TB3 SİHA görev sahasına ulaştıktan sonra hedeflerine yönelik mühimmat atışı gerçekleştirdi. Bayraktar TB3'lerden biri, kanatları altında taşıdığı ROKETSAN tarafından geliştirilen milli mühimmatlar MAM-T ve MAM-L ile hedef adasındaki yer hedeflerine mühimmat atışı gerçekleştirdi. Diğer Bayraktar TB3 SİHA ise Baykar tarafından milli imkânlarla geliştirilen KEMANKEŞ-1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzeleri ile hedefi ateş altına aldı. İcra edilen atışlarda belirlenen hedefler başarıyla vuruldu. Mavi Vatan'daki bu önemli testin ardından Bayraktar TB3 SİHA'lardan biri TCG Anadolu gemisine gerçekleştirdiği başarılı inişin ardından tekrar havalanarak Keşan'a intikal etti. Bayraktar TB3 üzerinden aktarılan komutlarla hedefe yönlendirilen KİDA, sağladığı başarılı angajmanla deniz üstündeki tehdidi etkisiz hale getirirken bu gösteri faaliyetini ise İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Japonya, Brezilya askeri heyetleri de takip etti.