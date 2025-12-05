‘Rüşveti sağır sultan duydu, başkan duymamış’

Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan belediyeye ait Toros Et firmasının eski genel müdürü Demir Demir, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "Manavgat'ta sağır sultanın duyduğunu, başkan mı duymuyor. Biz kendisini uyardık. Bu kadar olumsuzluğun olduğu yerde bunlar bilinmez mi? Teknik takipteki dinlemeler ve tapeler belli" dedi.

200 BİN EURO İSTEDİ

Başkan Niyazi Nefi Kara'ya seçim döneminde 150 bin euro borç verdiğini belirten Demir, Başkan Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün de işadamı Zafer S.'den CHP Genel Merkezi'ne 200 bin euro para istediğini, Zafer S.'nin kendisini araması üzerine öğrendiğini belirterek, "Hüseyin Cem Gül, sorduğumda bana 'öylesine istiyorum' dedi" diye konuştu.