SON DAKİKA... İstanbul merkezli 5 ilde siber operasyon! Sahte banka reklamları ile vatandaşı tuzağa çekmişler!

Toplanan bilgilere göre, şüphelilerin, yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı açık hatları kullanarak vatandaşları banka personeli gibi aradıkları tespit edildi. Şüphelilerin, çeşitli ikna yöntemleriyle mağdurların hesaplarından kredi kullandırdığı, çekilen tutarların ise belli bir komisyon karşılığında banka hesaplarını kiraya veren üçüncü kişilere ait hesaplara aktarılarak haksız kazanç elde edildiği ortaya çıkarıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde Siber dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı | Video