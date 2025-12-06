ASKİ beni oyalıyor zararım karşılanmıyor

Ankara'nın Mamak ilçesi Kazım Orbay Mahallesi'nde, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmaları, bir esnafın mağduriyetine neden oldu. ASKİ'nin 27 Ekim'de başlattığı çalışmalar nedeniyle Necmettin Garip, 1 aydır dükkanına giremiyor. Garip, çalışmalardan kaynaklı zararın her geçen gün arttığını belirtti.

CEVAP VERMİYORLAR

SABAH'a konuşan Garip, "1 Kasım'dan beri dükkanıma giremiyorum. Zararım yaklaşık 1.5 milyon lira. Kiracıyım, kirayı ödeyemiyorum. Kartlarımı ödemek için kredi çektim. ASKİ beni tamamen oyaladı" dedi. Garip, sigorta eksperinin geç geldiğini ve raporun gecikmeli çıkarıldığını, ancak sonuçların kendisine bildirilmediğini ifade etti.

Uğradığı zarar nedeniyle evini geçindiremediğini söyleyen Garip, "Kepenk patladı, çatı çöktü. Yağmur yağınca ürünlerim su oldu. Dükkanımı onarmam için imkanım yok, ürünlerim tamamen zarar gördü. Müşteriler de gelmiyor. Tek gelir kaynağım bu dükkan" diye konuştu. ASKİ'nin taşeron firması, dükkanın onarılacağını ancak uğradığı kazanç kaybının karşılanmayacağını bildirdi. Garip ise yetkililerle uzlaşmak için defalarca başvurduğunu, ancak artık telefonlarına da cevap verilmediğini belirtti. Kazım Orbay Mahallesi'nde süren çalışmaların tamamlanmasının ardından esnafın mağduriyetinin giderilip giderilmeyeceği merak konusu oldu.