Başkan Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede Maduro'ya bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye'nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti. Erdoğan, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.