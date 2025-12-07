Önce kendi başınızı ekrana gömmeyin

Emine Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi 2025" programına katıldı. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada çocuklar üzerinde dijital dönüşümün olumsuz etkilerine karşı en büyük koruyucu gücün aile olduğuna işaret etti.

İşte Emine Erdoğan'ın sözleri: "Gelin önce iğneyi kendimize batıralım. Çünkü çocukların hayatlarını doğdukları ilk andan itibaren dijitalleştiren bizleriz. Yetişkinlerin başları ekranlara gömülü olduğu sürece çocuklar da farklı bir yol izlemeyeceklerdir. Dijital dönüşümün olumsuz etkilerine karşı bizi koruyacak olan güçlü ailelerdir. Dijital ortamda çocuklarımızın güvenliğini sağlamalıyız. Çocuklarımız, sosyal medyada aradıkları beğeniyi, ilgiyi, özgüveni, sevgiyi, aile ocağında bulsun. Aynı çatı altında herkesin kendi ekranındaki dünyada kaybolduğu yaşamlar kuruluyor."

TOPLUM TEMİZ İÇERİK İSTİYOR

Dijital yayın platformlarında ve televizyonlarda da şiddetin ve değerlerimizle bağdaşmayan konuların evcilleştirildiği içeriklerle kuşatılmış durumdayız. Bu konuda, toplumumuzun her kesiminde, günden güne büyüyen bir eleştiri ve 'temiz içerik' talebi var. Mesela teknoloji, çevre sorunlarını bitirebilir. Sosyal medya, gıda israfını sonlandıran bir ilham platformu olabilir. Dijital oyunlar, çocukların bilişsel becerilerini geliştirecek şekilde tasarlanabilir. Yeter ki biz bu niyette olalım ve tüm paydaşlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirsinler.