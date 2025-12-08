2 milyon dosya uzlaşmayla çözüldü

Uzlaştırma uygulamasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesindeki hedefler doğrultusunda alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. Uzlaştırma uygulamasının toplumsal barışa doğrudan katkı sağlayan onarıcı bir adalet kültürü olarak değerlendiren Bakan Tunç, "Uzlaştırma uygulamasıyla 1 Ocak 2017'den bugüne kadar müzakere süreci tamamlanan 2 milyon 413 bin 323 dosyanın 2 milyon 2 bin 488'ini uzlaşma ile sonuçlandırdık. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranımızı yüzde 83'e çıkardık" ifadelerini kullandı.