Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Başkan Erdoğan, Kabul sonrası Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan: "Macaristan ile ticaret hedefimizi 10 milyar dolara çıkarıyoruz"

İŞBİRLİĞİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRME İRADEMİZİ TEYİT ETTİK

Malumunuz, son yıllarda Sayın Orban'la gerek ikili ziyaretler, gerek Türk Dünyası Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlarda birçok görüşmemiz oldu. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi gözden geçirmekle kalmayıp; enerji, ulaştırma, ticaret, savunma ve kültür gibi alanlarda işbirliğimizi daha da geliştirme irademizi teyit ettik. Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime uzanan münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik. Dışişleri ve Savunma Bakanlarımız ile İstihbarat ve Savunma Sanayi Başkanlarımız, evvelce tesisinde mutabık kaldığımız ortak istişare mekanizmasının ilk toplantısını yaptılar.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Enerji, ulaştırma, ticaret ve savunma alanlarında işbirliğimizi güçlendirme irademizi teyit ettik"

"Ukrayna konusunda en başından bu yana adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

"Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik"

"Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca 28 ortak eylemi hayata geçirdik, müşterek projelere kaynak aktardık"

ORBAN'DAN TÜRK DÜNYASI MESAJI

Ortak Basın Toplantısında konuşan Macaristan Başkanı Victor Orban, "Macaristan'ı çevreleyen dünyaya baktığımda gerçekten çabalayan dünya olarak Türk Dünyasını görüyorum, öne çıkan ve güçlenen" ifadelerini kullandı.

Orban: "Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 'Başka bir dünya olacak ve Türk Dünyası çok büyük bir enerji toplayacak.' Büyük bir planı olduğunu gördüm, Türk yüzyılı" dedi.