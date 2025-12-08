Suç örgütlerine eş zamanlı darbe

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen operasyonlarda 7 ilde faaliyet gösteren 7 organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarda yakalanan 67 şüpheliden 47'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

KARARLILIK VURGUSU

Erzurum'da şüphelilerin 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet kapsamında silah kaçakçılığı yaptıkları belirlendi. Antalya'da örgüt üyelerinin baskı, darp, cebir ve tehditle esnafı zorladıkları, işyerlerinden para aldıkları ve bazı işletmeleri zorla devraldıkları ortaya çıktı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da tefecilik yaptıkları, vatandaşları yüksek faizle borçlandırdıkları tespit edildi. Sakarya'da örgüt üyelerinin ehliyet sınavına giren kişilere usulsüz şekilde geçiş sağlamaya aracılık ettikleri belirlendi. Kırklareli'nde insan ticareti suçu kapsamında işlem yapılan şüpheliler hakkında savcılıkça soruşturma başlatıldı. Tekirdağ'da ise organize şekilde nitelikli hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadeleri kullandı.