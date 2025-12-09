Küresel vicdanın uyandırılması için Filistin’in yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilerin yaşam mücadelesini konu alan Oscar ödüllü "No Other Land (Başka Toprak Yok)" filminin yönetmeni Basel Adra'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan, "No Other Land" belgeselinin kazandığı ödüllerden dolayı Adra'yı tebrik etti. İsrail'in işgalinin en azgın halinin, El-Halil'in güney tepelerinde yaşandığını belirten Erdoğan, bölgede işlenen suçları belgeleyen herkesin doğrudan hedef alındığını söyledi. İsrailli yasadışı yerleşimcilerin şehit ettiği Adra'nın yakın arkadaşı Avde Hadalin ve tüm şehitler için Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, belgeseli çekerken gösterdikleri cesareti takdirle karşıladığını kaydetti. İşte Erdoğan'ın görüşmede söyledikleri:

"Dünya kamuoyuna hitaplarımda, 'Bir fotoğraf bin söze bedeldir' düşüncesiyle, Filistin davasının yıllar içerisinde nereden nereye geldiğini haritalarla, fotoğraflarla anlatmaya bilhassa önem veriyorum. Sanatınızla Nakba'dan bu yana süregelen İsrail yayılmacılığına dikkat çekmenizi çok değerli buluyorum. Filistin halkının yaşadığı trajedi, maalesef sinema sektöründe yeterince ele alınmıyor. Bunda sektörün İsrail'e müzahir yapısının elbette büyük etkisi var. Bu sansür ortamına en nobran haliyle siz de maruz kaldınız. Geçen yılki 96'ncı Oscar Ödülleri Töreni ile Cannes Film Festivali'nde Filistin'e yönelik destek ve dayanışma mesajları üst seviyedeydi. Her iki törende de oyuncuların hem yakalarındaki broşlarla, hem verdikleri mesajlarla hem de kıyafetleriyle Gazzelilerin yanında olduklarını gördük.

Bu seneki Akademi ödüllerinde, bu iradenin daha da kuvvetlendiğini memnuniyetle müşahede ettik. Sizin, bizim ve vicdan sahibi herkesin ortak çabalarıyla inşallah bu destek daha da artacak. Belgeselinizi, küresel vicdanın uyandırılmasında son derece önemli görüyorum. İlginin Filistin'den uzaklaşmaması için çalışmalarınızı sürdürmenizi tavsiye ediyorum. Türkiye, Filistin halkının yanında olmayı sürdürecek."

BELGESELDEKİ AKTİVİST DE BİR İSRAİLLİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ

İSRAİL ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı Filistinlilerin gösterdiği mücadeleyi anlatan "No Other Land"in (Başka Toprak Yok), yönetmenliğini Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham ve Rachel Szor üstlenmişti. Batı Şeria'nın güney ucundaki Mesafir Yatta'da geçen belgeselde, Adra'nın, İsrail ordusunun askeri eğitim bölgesi oluşturmak amacıyla başlattığı yıkımı, canı pahasına, belgeleme çabasını anlatılıyor. 2019-2023 arasında geçen filmde, Filistin topraklarında İsrailli yasadışı yerleşimciler ile İsrail ordusu tarafından uygulanan şiddet ve yıkım gözler önüne seriliyor. Geçen yıl Berlin Film Festivali'nde "En iyi belgesel" ödülünün sahibi olan yapıma katkı sunan Filistinli aktivist Avde Hadalin de bir İsraillinin açtığı ateşle katledilmişti.