Sahte foreks çetesine 84 tutuklama

İnternet tabanlı sahte foreks yatırım sistemi kuran organize yapıya darbe vuruldu. Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, çetenin hazırladığı internet siteleri ve uygulamalar üzerinden "yüksek kazançlı yatırım" vaadiyle sözde foreks hesapları açtırdığı belirlendi. Üçüncü kişilere para karşılığı şirket kurduruldu, bu şirketler üzerinden hesaplar açıldı ve mağdurlardan gelen paralar çok sayıda farklı hesaba dağıtılarak kripto varlık platformlarına aktarıldı. Ankara merkezli 18 ilde düzenlenen eşzamanlı "Almanak Operasyonu"nda gözaltına alınan 174 şüpheliden 84'ü tutuklandı. 40 mağduru yüksek kâr getiren yatırım vaadiyle dolandıran ve 35 milyon liralık haksız kazanç sağlayan sahte foreks çetesinin dolandırıcılıkta kullandığı 117 hesabına ve bu hesaplarda da yaklaşık 8 milyar liralık para hareketine rastlandı. Banka ve ATM'lerden yapılan para çekme görüntüleri de dosyaya delil olarak girdi. Tutuklananlar arasında "hesapçılar" olarak bilinen bu para taşıyıcılarının da olduğu öğrenildi.