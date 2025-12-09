Son dakika | Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi: AFAD, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, depremin derinliğini 7 km olarak kaydetti.
Son dakika... Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, depreme ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
#DEPREM Büyüklük:4.2 (Mw) Yer:Pülümür (Tunceli) Tarih:2025-12-09 Saat:15:34:14 TSİ Enlem:39.51278 N Boylam:39.88778 E Derinlik:7 km Detay:https://t.co/Qd8OFpoDoD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 9, 2025