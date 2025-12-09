Son dakika | Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: AFAD, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, depremin derinliğini 7 km olarak kaydetti.

Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.