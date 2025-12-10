Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Türksat 7A’da çalışmalara başlıyoruz!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

5,2 TRİLYON LİRALIK YATIRIM

2002'den bugüne kadar ulaştırma ve haberleşme alanlarında Türkiye'nin gelişimine yön veren ve geleceğine değer katan birçok yatırımı kararlılıkla hayata geçirdiklerini belirtti. Yatırım programlarındaki 2 bin 171 projenin toplam büyüklüğünün 5,2 trilyon liraya ulaştığını aktaran Uraloğlu, vizyonlarının, insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ile hızlı iletişim ağlarıyla dünyada öncü olmak olduğunu vurguladı.

'İZ BIRAKAN, ÜRETEN VE SÖZ SAHİBİ OLAN BİR ÜLKEYİZ'

Haberleşme alanında da önemli adımlar attıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl TÜRKSAT 6A'yı uyduya gönderdik, bu sene de hizmete almıştık. Böylece bir hayali daha gerçeğe ulaştırmış olduk. Sırada TÜRKSAT 7A var, çalışmalarına da başlıyoruz, bunu da gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı uzayda da taçlandıracağız, buna söz verdik, bu sözü de tutacağız. Uzay artık sadece bir hayal değil, orada bayrağımızı dalgalandıran, iz bırakan, üreten ve söz sahibi olan bir ülkeyiz. Türkiye, dijitalleşme yolculuğunda yeni bir sayfaya daha geçmektedir. 5G teknolojisini ülkemizde devreye alarak mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini çağın gerekleriyle buluşturuyoruz. Bu geçişle birlikte iletişim hızımız yaklaşık 10 kat artmış olacak. 1 Nisan 2026'da 5G sinyali ile ülkemizi tanıştıracağız ve 2 yıl içerisinde bunu tüm ülkemizde yaygınlaştırmış olacağız."

TÜRKİYE'SİZ İSTİKRAR OLMAZ

Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde altyapı hamleleri, kriz çözme kabiliyeti, yapıcı diplomasisi ve güven inşa eden yaklaşımıyla "jeostratejik bir barış ve güven adası" haline geldiğine işaret eden Uraloğlu, "Bu nedenle artık sadece 'Türkiye'siz koridor olmaz' demiyor, aynı zamanda 'Türkiye'siz güvenlik ve istikrar da olmaz' diyoruz. Türkiye yalnızca bir geçiş noktası değil, Avrasya lojistiğinde istikamet belirleyen, barış yanlısı ve istikrarlı bir merkezdir." diye konuştu.

300 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

"Türkiye, sadece üzerinden geçilen bir köprü değil, ticaretin rotasını çizen, yönünü tayin eden büyük bir ülkedir." ifadesini kullanan Uraloğlu, son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında kamu-özel işbirliği de dahil yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdiklerini dile getirdi. Uraloğlu, 4 sektörde tamamlanan 71 kamu-özel işbirliği projesinin yatırım büyüklüğünün 51 milyar dolar olduğunu bildirerek, kamu-özel işbirliği modeliyle, projeleri süresinden önce bitirerek devletin elini güçlendirdiklerini vurguladı. Kamu-özel işbirliği projelerinin tümünün işletme süreleri tamamlanıp devlete geçtiğinde Bakanlığın yatırım projesinden daha fazla proje elde edileceğini kaydeden Uraloğlu, ulaştırma yatırımlarında stratejik gördükleri demiryollarının yatırım payını yüzde 50'nin üzerine çıkardıklarını belirtti.

MİLLİ TREN SETİ RAYLARDA

Demir yolu ağında çalışacak her bir aracı, her bir bileşeni yerli ve milli imkanlarla üretmek için çalıştıklarının altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti: "E5000 milli elektrikli lokomotifi, milli elektrikli tren ve banliyö tren setlerimizi seri üretime aldık. Milli Hızlı Tren Setimizin de üretimine başladık. İlk üçünü üretiyoruz, dördüncüsü de 225 kilometre/saat hıza sahip Türkiye'nin yerli ve milli hızlı tren setini de önümüzdeki aylarda raylara indirmiş olacağız. Yıl sonuna kadar 10'uncu elektrikli tren setini TCDD Taşımacılık'a, 8'inci milli banliyö tren setini de Gaziray'a, Gaziantep Büyükşehir Belediyemize teslim etmiş olacağız."

'TEMİZ BİR GÖKYÜZÜ BIRAKACAĞIZ'

Kara yollarındaki bölünmüş yol ağının, sözlerini tutarak 30 bin 14 kilometreye yükseltildiğini dile getiren Uraloğlu, dünyanın çevresinin 4'te 3'ü uzunlukta bölünmüş yolu tamamladıklarını bildirdi.

Bölünmüş yollarla tasarruf sağlandığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği kadar, yani 6,3 milyon ton karbon emisyonunu da atmosferimizden bertaraf etmiş olduk. Gelecek nesillerimize de daha temiz bir gökyüzü bırakacağız." şeklinde konuştu. Uraloğlu, trafik verilerinin gerçek zamanlı analiz edilmesinin, otonom araçlara uygun koridorların oluşturulması ve sensör tabanlı yönetim altyapılarının trafik hareketliliğini daha güvenli ve verimli hale getirdiğini vurguladı.

ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ

Kara yolu güvenliğine yönelik çalışmaları anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Kara yolu güvenliğini artırmak için yol altyapımızı sürücünün davranışını yönlendirecek şekilde güçlendiriyoruz. Kaçış rampaları, sarsma bantları, adaptif kavşakları hayata geçiriyoruz. Ankara-Eskişehir yolu, Ankara-Nallıhan yolu ve Trabzon-Gümüşhane yollarında hayata geçirdiğimiz 'Melodili Yol Uygulaması'yla da trafik güvenliğini artırdık ve yollara da keyif kattık. 2003'te ülkemizde 26 olan aktif havalimanı sayısını 58'e ulaştırdık. Her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açarak, gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik. Yozgat Havalimanı ve Bayburt–Gümüşhane Bölgesel havalimanları ile bu sayı 60'a çıkacak. Onları da seneye bitiriyoruz."