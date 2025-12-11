Bakan Tunç’tan yeni anayasa vurgusu! “Hedefimiz Türkiye Yüzyılını yeni bir toplum sözleşmesiyle karşılamak”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda yapmış olduğu konuşmasında daha adil bir dünya, daha güçlü bir uluslararası hukuk düzeni için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Tunç, "Türkiye, uzun yıllar boyunca darbeci ve vesayetçi anlayışların gölgesinde; siyasi yasaklardan, işkence vakalarına, inanç hürriyeti ve ifade özgürlüğünün baskılanmasına kadar pek çok insan hakları ihlaline maruz bırakılmıştır. Demokrasiye yapılan müdahaleler, millet iradesinin gasp edilmesi, inanç ve düşünce özgürlüklerine yönelik kısıtlamalar, devletin gücünün hukuk yerine vesayet tarafından şekillendirildiği dönemlerin acı tecrübeleri olarak hafızalarımızda yerini korumaktadır. İşte bu sebeple, bugün insan haklarını güçlendiren reformlarımızın değeri, Türkiye'nin vesayet karanlığından demokratik olgunluğa yürüyüşünü daha iyi ortaya koymaktadır. Demokrasiye yapılan müdahaleler, millet iradesinin gasp edilmesi, inanç ve düşünce özgürlüklerine yönelik kısıtlamalar, devletin gücünün hukuk yerine vesayet tarafından şekillendirildiği dönemlerin acı tecrübeleri olarak hafızalarımızda yerini korumaktadır. İşte bu sebeple, bugün insan haklarını güçlendiren reformlarımızın değeri, Türkiye'nin vesayet karanlığından demokratik olgunluğa yürüyüşünü daha iyi ortaya koymaktadır" dedi.

5 TEMEL AMAÇ 264 YENİ HEDEF

Reform belgeleri çerçevesinde bugüne kadar yargı ve insan hakları alanında ciddi mesafeler kat ettiklerinin altını çizen Tunç, "2023 AK Parti Seçim Beyannamesi olan Türkiye Yüzyılı Belgesinde, 12'inci Kalkınma Planı ile Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, Yeni bir Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlanacağına işaret edilmiştir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 23 Ocak'ta açıklanan 4'üncü Yargı Reformu Stratejisi Belgesiyle Hukukun Üstünlüğünü Esas Alan, Gecikmeyen ve Öngörülebilir Bir Adalet Sistemi vizyonuyla 5 temel amaç doğrultusunda 264 yeni faaliyet belirledik. Ve insan hakları alanında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını hedef olarak ortaya koyduk. Yargı Reformu Strateji Belgemizle; insan haklarını güçlendiren, özgürlük alanlarını genişleten, devlet-vatandaş ilişkisinde güveni esas alan bir dönüşümü taahhüt ettik. Bu belge; hukukun üstünlüğüne, insan onuruna ve demokratik standartlara bağlılığımızın yazılı beyanıdır. Bu çerçevede; yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanmasını taahhüt ettik. Vatandaşlarımızın bireysel hak arama mekanizmalarını daha da güçlendirecek, düzenlemeleri hayata geçirmeyi hedefledik." dedi.

"YARGI REFORMU STRATEJİ BELGEMİZ, BU İRADENİN HEM BUGÜNÜ HEM DE YARINI ŞEKİLLENDİREN KARARLI BİR MANİFESTOSUDUR"

Tunç, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sisteminde yaşanan sorunların giderilmesi, bu yolun sürdürülebilir ve daha etkili bir yapıya kavuşması için gerekli düzenlemeleri yapma iradesini ortaya koyduklarını dile getirerek, "Adil yargılanma hakkını ve hukuk güvenliğini, yeni ve alternatif hak arama yollarıyla güçlendirmeyi taahhüt ettik. İfade ve basın özgürlüğü standartlarının yükseltilmesini yine bu stratejinin bir parçası olarak ilan ettik. Kişi özgürlüğü ve güvenliği konusunda, özgürlüğü esas alan ve güvenliği insan onuruyla uyumlu şekilde tesis eden daha güçlü standartların oluşturulmasını hedefledik. Ve nihayet, insan hakları duyarlılığının toplumun her alanında artırılması; kamu kurumlarından eğitim süreçlerine, toplumsal farkındalıktan idari yapılanmalara kadar geniş bir alanda insan hakları kültürünün kurumsallaştırılmasını taahhüt ettik. Bu taahhütler; Türkiye'nin demokratik birikimini güçlendirme, hukuk devletinin niteliğini yükseltme ve her vatandaşın onurunu koruma sorumluluğunun açık bir göstergesidir. Yargı Reformu Strateji Belgemiz, bu iradenin hem bugünü hem de yarını şekillendiren kararlı bir manifestosudur" diye konuştu.

"BİZİM HEDEFİMİZ; TÜRKİYE YÜZYILINI DARBE ÜRÜNÜ BİR ANAYASAYLA DEĞİL, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ ÖNCELEYEN YENİ BİR TOPLUM SÖZLEŞMESİYLE KARŞILAMAK"

İnsan hakları alanında yürütülen özverili çalışmaların, ülkemizin demokratik standartlarını yükselten önemli reformlar olduğunu söyleyen Tunç, "Bizim hedefimiz; Türkiye Yüzyılını darbe ürünü bir Anayasayla değil, temel hak ve özgürlükleri önceleyen yeni bir toplum sözleşmesiyle karşılamak, demokratik, sivil, katılımcı bir Anayasa borcumuzu milletimize ödemektir. İnsan haklarına ilişkin ülkemizdeki tüm kurumların aynı masa etrafında buluştuğu bu toplantının, ortak aklı ve kurumsal iş birliğini daha da güçlendirecek önemli sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyorum. Bugün ortaya koyacağımız değerlendirmeler, yalnızca bugünün çalışmalarına yön vermeyecek; Türkiye'nin insan hakları standartlarını daha ileriye taşıyacak yeni adımların da kapısını aralayacaktır. Bugün burada bir araya gelişimiz, bu alanda daha ileri adımlar atma irademizin en güçlü göstergesidir. Sizlerin değerli emekleri ve katkılarıyla, insan hakları vizyonumuzu güçlendirmeye, demokrasimizi daha yüksek standartlara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.