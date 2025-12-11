Son Dakika! Başkan Erdoğan'ın imzaladı! 9 üniversiteye rektör atandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazetede, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.Abdullah Kuzu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.Musa Alıcı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu, Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.Mehmet Görmez, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.Ahmet Demir atandı.
