Çıplak ayak eylemi hayatı durduracak

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde işten çıkarılan ve şirketlere iade edilen DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir şubelerinde örgütlü işçiler dün sabah eylem yaptı. Sendika yöneticileri, şube yönetimleri ve şirketlerine iade edilen işçiler Konak Pier önünde toplanarak Basmane Fuar kapısına yürüdü. Daha önce çıplak ayakla gerçekleştirileceği duyurulan eylem, çok sayıda sendika üyesinin hasta olması nedeniyle bu sefer ayakkabılarla yapıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, günlerdir eylem yapmalarına rağmen CHP'li milletvekillerini yanlarında göremediklerini belirterek "Bugün 3. günümüz; hâlâ bir iletişim yok, hâlâ o masa kurulmuyor. Buna istinaden dün itibarıyla kurumları gezerek bu mücadelemize destek verilmesi yönünde ziyaretlerde bulunmaya başladık. Dün Tabip Odası'nı ziyaret ettik. Bugün Baro Başkanımızı ve TMMOB'u ziyaret edeceğiz. İzmir'deki milletvekillerimizin de aslında bu mücadelenin başlamadan önce buraya gelip seçmenlerine, üyelerine, emekçiye destek vermesi gerekir. Ancak bu saate kadar İzmir'den seçilen hiçbir milletvekilimiz ne bizleri aradı ne de bu mücadeleye gelip bir omuz attı. Biz, Meclis'teki üyelerimizin sesimizi duyurmasını istiyoruz. Biz mücadeleden kaçınan bir yapı değiliz. Eylem programımız belli. Hep söylüyoruz; çocuklarına harçlık veremiyorlar, elektrik-su faturalarını ödeyemiyorlar. Bu mağduriyet ortadan kaldırılmadığı takdirde bu mücadele bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

İşçiler bugün de eylemlerine devam edecek. İZBB ve bağlı şirketlerde çalışan yaklaşık 23 bin işçi sabah işbaşı yapmayacak. Konak Pier köprüsünde bir araya gelecek olan işçiler buradan Fuar Basmane Kapısına yürüyecek. Burada düzenlenecek basın açıklamasının ardından işçiler günün ikinci yarısı işlerine geri dönecek.

BELEDİYE İŞÇİLERDEN SAVUNMA İSTEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde çalışan ve 8 Aralık'ta yarım gün iş bırakan 33 bin işçi, çıplak ayakla yürüyerek işverenin yatırdığı çıplak maaşı protesto etmişti. Son ana kadar işçilerin eyleme katılmalarını engellemeye çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı olamayınca eyleme destek veren işçilerle ilgili disiplin süreci başlattığı ortaya çıktı. İşverenin tutanak tutup eyleme katılan işçilerden savunma istediği öğrenildi. Bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten Genel İş Sendikası tepki gösterdi.