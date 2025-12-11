Polis Emre Albayrak’ın şehit edilmesiyle ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Çekmeköy'deki bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin saldırı gerçekleştiren Ramazan A'nın ailesinden 5 kişinin gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Çetin A. ve eşi, baba Cemal A. ve eşi ile saldırıyı gerçekleştirmesinin ardından polis ekiplerince açılan ateş sonucu ölen Ramazan A'nın eşinin işlemleri tamamlandı. Gayrettepe Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Baba Cemal A'nın "kasten yaralama", oğlu Çetin A'nın ise "tehdit", "hakaret", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "görevi yaptırmamak için direnme", "kötü muamele", "çocuğun kaçırılması", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından 21 suç kaydı olduğu belirlenmişti.

ÖLENİN 10 KAYDI VAR

Çatışmada öldürülen Ramazan A'nın ise "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "bilişim yoluyla hırsızlık" ve "kötü muamele" suçlarından 10 suç kaydı bulunduğu tespit edilmişti.

POLİSE 11 EL SIKMIŞTI KARISI; "NİYE YAPTI ANLAYAMADIM" DEDİ

Ayrıca operasyona giden ekiplerin Ramazan A'nın dairesinin ziline bastığı, ancak kapının açılmadığı, bunun üzerine polis ekiplerinin koçbaşıyla kapıya vuracakları sırada Ramazan A'nın kapıyı aralayıp polislere 11 el ateş ettiği, Emre Albayrak'ın da bu sırada yaralandığı öğrenilmişti. Bu konuya ilişkin ifade veren Ramazan A.'nın eşi Rabia A.; "Neden böyle bir şey yaptı anlayamadım. Polise niye ateş ettiğini bilmiyorum. Bende anlam veremedim" dediği öne sürüldü.

POLİS KATİLİNİN EVİNDE SAVAŞ BIÇAĞI VE KILIÇ ÇIKMIŞTI

Polis ekiplerince şüphelilerin dairelerinde yapılan aramalarda Ramazan A'nın evinde tabanca, hassas terazi, 90 santimetre boyunda sarı renkli kılıç, uzak doğu kökenli savaş bıçağı olarak bilinen karambit, babası Cemal A'nın yatak odasındaki çelik kasada tabanca ve uzun namlulu silaha ait şarjör bulunurken, Çetin A'nın evinde ise satışa hazır bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

ŞEHİT EDEN KURŞUN ÇELİK YELEĞİN YANINA DENK GELMİŞ

Özel harekat polisi Emre Albayrak'ın operasyon sırasında çelik yelek giydiği ancak şüpheli Ramazan A.'nın sıktığı kurşunlardan birinin Albayrak'ın yan tarafına yeleğin boşluğuna denk geldiği öğrenildi.