Haberler

Gündem Haberleri

AK Parti'den CHP'li Erdal Beşikçioğlu'na sert tepki: İş yaptığını görmedik film setinde geziyor!

AK Parti'den CHP'li Erdal Beşikçioğlu'na sert tepki: İş yaptığını görmedik film setinde geziyor!

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, göreve geldiği günden bu yana ilçede çivi dahi çakmadı. AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, görevini yapmak yerine oyunculuğa devam eden ve seçim saatlerini yerine getirmeyen Beşikçioğlu'na sert çıktı. CHP’li belediyelerin “İzmirleştiğini” söyleyen Baykoç, "İş yaptığını görmedik film setinde geziyor!" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 09:39

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun göreve geldiğinden bu yana ilçeye herhangi bir katkı sunmadığını belirterek sert eleştirilerde bulundu. Baykoç, Beşikçioğlu'nun oyunculuk kariyerine devam ettiğini de dile getirdi. Baykoç, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Erdal Bey'in bir iş yaptığına da şahit olmadık. Ama Etimesgut ilçesinin sokakları, caddeleri bir film setine çevrildiğine dair gözlemlerimiz var. Film çekmekten, dizi çekmekten boş zamanı yok. Çok çalışıyor sağ olsun, eski işini yapıyor. Belediye sınırları içerisinde halkla iç içe olacağı yerde, Etimesgut'un sorunlarını çözeceği yerde ya da Etimesgut ilçemize katma değer sağlayacağı yerde, eski görevini, eski mesleğini, oyunculuğunu devam ettiriyor Erdal Bey. Erdal Bey gerçekten güzel bir oyuncu, bu arada ben onun oyunculuğunu her zaman takdir etmişimdir. Ve benim onunla ilgili kanaatim şu; bir an önce senaryolarını değiştirip ya da yeni bir yapımcıyla anlaşıp, bir belediye başkanı hikâyesi olan, belediye başkanı senaryosu olan bir yapımda yer alması. En azından rol icabı da olsa belediye başkanlığı yapması. İnsanlar o yüzden oy verdi, değil mi? Belediye başkanlığı yap diye oy verdi ona."

"BELEDİYEDE İŞE ALACAĞINI SÖYLEDİĞİ SOKAK KÖPEKLERİ SN.BAŞKANDAN DAHA FAZLA ÇALIŞIR" Baykoç, Beşikçioğlu'nun seçim döneminde verdiği vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini savunarak şu ifadeleri kullandı: "Etimesgut'a çok büyük vaatlerle geldi ama bugün bakıyoruz, o vaatlerin hiçbiri hayata geçirilmedi. Şu anda ortaya koyduğu tek bir vaat var; geçtiğimiz günlerde söyledi. 'Sokak köpeklerini belediyede görevlendireceğim, belediyede çalıştıracağım' diyor. Bunu da yapar çünkü öyle bir yaklaşımı var. Hatta baktığınızda, sokak köpekleri belediyede Sayın Başkan'dan daha fazla iş yapmış olur; en azından daha çok çalışırlar. Muhtemelen durum böyle." "YAPMADIĞI GİBİ OLANI DA KORUYAMIYORLAR" Baykoç, spor kulüplerine verilen desteğin kesilmesine de tepki göstererek şunları kaydetti: "Yani bir şey yapmadığı gibi, olanı da koruyamıyorlar. Etimesgutspor'un Halk Ekmek'ten gelen 15 tane ekmeği kesildi. İlçelerdeki spor faaliyetleri çok önemlidir. Hem o ilçelerin kalkınmasını, hem de o ilçelerdeki gençlerin spora olan ilgisini ve ne bileyim, işte futbolla, basketbolla ya da diğer branşlarla ilgilenmesini özendirecek bir projedir. Yani siz şimdi kalkıp da ilçenizdeki spor gruplarına olan ekstra bir desteği vermeye geçtin, mevcut olan desteği de kesiyorsanız, o zaman sizin sporla ilgili de bir kavganız vardır.''