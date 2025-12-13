İş ararken kendimi kirli ilişkilerin içinde buldum

Habertürk'ün görevden alınan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu bazı isimlerin tutuklandığı soruşturmada ifade veren 35 yaşındaki bir kadın spikerin anlattıkları şoke eden cinsten. İşte SABAH'ın ulaştığı ifadeler:

Mehmet Akif Ersoy'la 2024'te tanıştım. Daha önce de ona ulaşmaya çalıştım ama kendisi bana cevap vermemişti. Çünkü o dönem çok güçlüydü. Ben de iş arıyordum. Ersoy evli olduğu süre zarfında hem Bebek'te hem de Etiler'de iki ayrı evi kullandı. Tanışmamızdan 1 ay sonra bir gece kulübüne gittik. İkinci görüşmede Bebek'te Mustafa Manaz ile Mehmet Akif Ersoy'un ortak kullandığı eve gittik ve ilişkiye girdik. O sırada eşi sürekli aradığı için daha uzun görüşemedik. Üçüncü görüşmemiz yine Manaz'la tuttukları Etiler'deki evde gerçekleşti. Yine ilişki yaşadık.

Bir gün 'Kütüphane' diye bir mekâna gittik. Eve döndük ve Ersoy'la ilişki yaşadık. Sabah odanın kapısı açıldı. O sırada Akif'le ilişki yaşıyorduk. Ahmet Göçmez 'Gömleğimi alacağım' dedi. Yatağa doğru yaklaşmaya başladı. Ben de Akif'e 'Neler oluyor' dedim. O da 'Ne olacak izlesin' dedi. Ahmet bu konuşmadan dolayı bana trip attı.

Ersoy beni Ankara'dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdı. Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekâna gidecektik' dedi. Ancak mekân yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık.

MUTFAKTA KOKAİN İÇERKEN GÖRDÜM

Etiler'deki eve gittim. Evde Akif vardı. Manaz daha sonra eve geldi. Akif'le ilişkiye başladık. O sırada Manaz odaya geldi. Bana dokunmaya başladı. Üçlü ilişki yaşadık.

Bir gün Etiler'deki evde buluştuk. Manaz, Ersoy ve Ece A. parayı rulo yaparak kokain içtiler.