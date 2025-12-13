Sındırgı’da ev heyecanı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremlerden etkilenen kırsal Alacaatlı Mahallesi'nde evleri zarar gören vatandaşlar için 40 konut yapımı kararlaştırıldı. İlçe merkezinde inşası süren TOKİ konutlarının yanı sıra Alacaatlı'da yapımına başlanan köy tipi evlerde incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, depremin ardından devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara destek verdiğini söyledi. Ustaoğlu, "Alacaatlı Mahallesi'nde de depremden etkilenen 40 vatandaşımız vardı. Depremden 38 gün sonra burada evlerin temelini atarak inşaat sürecini başlattık" dedi. Ustaoğlu, 40 konuttan 38'inin yapımının devam ettiğini, 2 konutun yapımına da kısa süre sonra başlanacağını belirterek, "Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla burada yaraların sarılması için gece gündüz demeden mücadele veriyor" diye konuştu. Alacaatlı Mahalle Muhtarı Nail Yılmaz da "Devletimiz ilk andan itibaren tüm kurumlarıyla yanımızda" dedi. Seyit Erten ise evlerin teslimi için çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini anlattı. Mahalle halkından Hakan Ordu da depremin ardından kendilerine konteyner veren ve evlerin yapımına başlayan yetkililere teşekkür etti. AA