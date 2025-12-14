CHP’li belediyeler hızla İzmirleşiyor

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun göreve geldiğinden bu yana ilçeye herhangi bir katkı sunmadığını belirterek sert eleştirilerde bulundu. Beşikçioğlu'nun oyunculuk kariyerine devam ettiğini dile getiren Baykoç "Bir iş yaptığına da şahit olmadık. Etimesgut'un sokaklarının film setine çevrildiğine dair gözlemlerimiz var. Film çekmekten, dizi çekmekten boş zamanı yok. Çok çalışıyor sağ olsun, eski işini yapıyor.

Belediye sınırları içerisinde halkla iç içe olacağı, sorun çözeceği yerde oyunculuğunu devam ettiriyor. Erdal Bey gerçekten güzel bir oyuncu ancak bir an önce senaryolarını değiştirip belediye başkanı olan bir yapımda yer alması, en azından rol icabı da olsa belediye başkanlığı yapması lazım. İnsanlar o yüzden oy verdi, değil mi? Belediye başkanlığı yap diye oy verdi ona" dedi. Beşikçioğlu'nun seçim döneminde verdiği vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini savunan Baykoç şunları söyledi: "Etimesgut'a çok büyük vaatlerle geldi ama bugün bakıyoruz, o vaatlerin hiçbiri hayata geçirilmedi. Şu anda ortaya koyduğu tek bir vaat var; geçtiğimiz günlerde söyledi. 'Sokak köpeklerini belediyede görevlendireceğim, belediyede çalıştıracağım' diyor. Bunu da yapar çünkü öyle bir yaklaşımı var. Hatta baktığınızda, sokak köpekleri belediyede Sayın Başkan'dan daha fazla iş yapmış olur; en azından daha çok çalışırlar. Muhtemelen durum böyle."

BORÇ VAR, TEK BİR ÇİVİ YOK

Baykoç, spor kulüplerine verilen desteğin kesilmesine de tepki göstererek "Yani bir şey yapmadığı gibi, olanı da koruyamıyorlar. Etimesgutspor'un Halk Ekmek'ten gelen 15 tane ekmeği kesildi. Spor faaliyetleri hem ilçelerin kalkınmasını, hem de gençlerin spora olan ilgisini canlandıracak bir projedir. Şimdi kalkıp mevcut desteği kesiyorsanız, o zaman sizin sporla ilgili de bir kavganız vardır. Etimesgut Belediye Başkanı göreve geldiğinde belediyeyi borçsuz devraldığını söyledi. Ama bugün borçlu bir belediye var ve ortada tek bir çivi bile yok.

Parasız olan kursları paralıya da çevrildi. Yani hem belediyeyi borçlandırıp hem de parasız olan yerleri paralıya çeviriyorsa, Etimesgut Belediyesi'nin vay haline. Bunlar tabii sosyal belediyecilik projeleri. Ama maalesef ki bu arkadaşların zihin dünyasında ve yönetim anlayışlarında sosyal belediyecilik diye bir kavram yok" eleştirisinde bulundu. CHP'li belediyeleri hedef alan Baykoç "Türkiye genelinde CHP'li belediyelerle ilgili bir sorun var. Yıllardır yönettikleri bir İzmir Belediyesi örneği var. Eski CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz' diyordu. Şimdi Allah'a şükür tabii öyle bir şeyle ülkemiz karşılaşmadı. Ama baktığımız zaman CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerde bunların her birisi teker teker İzmirleşiyor. Su sorunu, trafik sorunu ve benzeri birçok sorunla bu şehirlerdeki hemşerilerimiz, vatandaşlarımız karşı karşıya" görüşünü dile getirdi.