İBB kaynaklarını kendisi ve çevresi için kullandı

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tutuklu olan Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya hakkındaki suçlamalar belli oldu. İstanbul 40 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, kayınbirader Cevat Kaya'nın Ekrem İmamoğlu'nun liderliğindeki suç örgütünde "üye" konumunda yer aldığını, İmamoğlu'nun kayınbiraderi olması nedeniyle nüfuzunu kullanarak İBB kaynaklarını kendisi ve çevresi lehine kullandığı, 2020 yılı sonrasında mal varlığında artış yaşandığı, Kaya'nın resmi bir görevi bulunmamasına rağmen adeta İBB gölge başkanı gibi çalıştığı, işe alımlar ve TIR parkı girişimlerinde aktif rol üstlendiği öne sürüldü. Dava 9 Mart 2026'da görülecek.