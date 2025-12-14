Ömer Çelik: "Terörün her türlüsüne karşıyız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avustralya’nın Sidney şehrinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin mesaj yayımladı. Çelik, "Terörün her türlüsüne karşıyız" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Avustralya'nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz.

Avustralya halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Terörün her türlüsüne karşıyız. Terörle mücadelede dayanışmamızı bir kere daha ifade ediyoruz."