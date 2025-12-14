Ömer Çelik: "Terörün her türlüsüne karşıyız"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Avustralya'nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz.

Avustralya halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Terörün her türlüsüne karşıyız. Terörle mücadelede dayanışmamızı bir kere daha ifade ediyoruz."