11 ayda 31 bin bahis sitesi kapatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önceki gün TBMM'de yaptığı sunumda 2025'te yapılan çalışmalara ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yerlikaya şunları söyledi:

Siber devriyeler, yapay zekâ destekli istihbarat analizleri ile 7 gün 24 saat görev başında. Siber suçlarda aydınlatma oranı Türkiye'de yüzde 86. Bu oran Almanya'da yüzde 32, İspanya'da ise yüzde 13. 2025 yılının 11 ayında 195 bin hesap veya şahıs tespit edildi. 31 bin 318 yasadışı bahis sitesi, 46 bin 656 web sayfası ve 37 bin sosyal medya hesabının erişime engellendi. 6 bin 711 şüpheli tutuklandı.

2025 yılı içinde terörle mücadele kapsamında 308 mağara ve sığınağı imha ettik. 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurtdışından gelerek güvenlik güçlerimize teslim oldu. 30 terör eylemi engellendi. Terör suçlarından hapis araması olan 439 şahıs yakalandı.

Ülkelerine gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı ise 1 milyon 330 bine ulaştı.