SON DAKİKA... Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulunmuştu: Çarpıcı gelişme!

SON DAKİKA... Tokat'ta Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında bulunan dinleme cihazına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 08:41 Son Güncelleme: 17 Aralık 2025 08:46

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sırasında bir dinleme cihazı bulundu. Durumun tespit edilmesinin ardından konu derhal adli ve emniyet birimlerine bildirildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde olayla ilgili adli ve teknik inceleme başlatıldı. İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla Canikli Konağı güvenlik altına alınırken, ilgili alanlarda detaylı ve titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belediye personellerinin de ifadelerine başvuruldu.