KADEM mezun verdi: Devlet korumasındaki genç kızlar ‘İşbaşı’ dedi

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM), "Varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet" ilkesiyle 2016 yılından bu yana yürüttüğü Geleceğe İşbaşı Projesi, devlet koruması altında olan ve örgün eğitimden uzak kalmış genç kızların meslek sahibi olmalarını ve bağımsız bir yaşam kurmalarını hedefliyor. Bu yıl Geleceğe İşbaşı Projesi, yedinci dönem mezunlarını verdi. Proje kapsamında, 6 aylık yoğun eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 15 genç kız, İstanbul'da düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Program boyunca genç kızlara; bilgisayar, diksiyon, muhasebe, bankacılık işlemleri ve yasal yükümlülükler gibi alanlarda mesleki eğitimler verildi. Bunun yanı sıra psiko-sosyal destek, kişisel gelişim eğitimleri ve mentörlük çalışmalarıyla gençlerin hayata uyum süreçleri desteklendi. Mezuniyet törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı. Törende konuşan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, projenin bir istihdam çalışmasının ötesinde, genç kızlara güvenli bir gelecek zemini sunduğunu belirterek "Altı ay önce 'yapabilir miyim?' diyerek bu yola çıkan gençler, bugün 'başardım' diyerek karşımızda duruyor" diye konuştu.