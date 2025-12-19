Depremzededen DEM Parti’ye tepki

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yönelik kullandığı 'şantiye şefi' ifadesine deprem bölgesi Malatya'da vatandaşlar tepki gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un depremzedelerin babası olduğunu ifade eden vatandaşlardan Engin Yılmaz, "Murat Kurum'a birileri demiş ki şantiye şefi. Bu adam şantiye şefi değil, buradaki depremzedelerin babası. Allah ondan razı olsun. Defalarca Malatya'ya gelip giderek buranın ayağa kalkması için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu insanın bu kadar emeğini neden görmezler" diyerek tepki gösterdi.

SÜRECİ 7/24 TAKİP ETTİ

Kalıcı deprem konutlarının çok güzel yapıldığını söyleyen İhsan Duman ise "Murat Kurum her ay geldi, gitti. Taşeron şirket gibi buradan ayrılmadı. 7/24 takip etti. Onun için çok memnunuz. Hiçbir sıkıntımız yok" dedi.