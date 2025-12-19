Emekçinin zaferi

Eksik maaş ve işten çıkarmaları protesto eden İzmir Büyükşehir Belediye işçilerinin 10 gün süren mücadelesi zaferle sonuçlandı. SABAH'ın etkili yayınlarının ardından CHP Genel Merkezi'nin de devreye girmesi ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geri adım attı. Karar başta havuzda bekletilen ve işten çıkarılanlar olmak üzere binlerce işçi arasında büyük sevinçle karşılandı. Gazetemizi arayan çok sayıda işçi zorlu süreçte verdiği destekten ötürü SABAH'a teşekkür etti.

İŞE GERİ ALINACAKLAR

Müjdeli haberi emekçilere DİSK'e bağlı Genel İş Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı Faruk Saral verdi. Saral "10 günden beri ekmek mücadelesi yapıyorsunuz. İzfaş'tan atılan arkadaşlarımız İzelman ve İzenerji'de boş kadrolarda işbaşı yaptırılması için anlaşma yapıldı" dedi. Varılan anlaşmaya göre Başkan Tugay'ın onayı ile işten çıkarılan veya şirketlerine iade edilip havuzda bekletilen 350 işçi, belediyedeki boş kadrolarda iş başı yaptırılacak. Aralık ayı sonunda işçilerin alacağı olan 1 ikramiye ve beraberin bir gıda kartı hesaplara yatacak. İZBB'nin geri kalan işçi alacakları ile ilgili sendikaya yakın vadeli ödeme takvimi sunacağı öğrenildi.