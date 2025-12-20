Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: SDG Suriye ordusuna entegre olmalı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunu değerlendiren Bakan Güler "SDG’nin entegrasyonu konusunda ABD ile görüşmelerimiz devam ediyor. ABD’li dostlarımız şu anda gerçekleri daha iyi görüyor ve bu konudaki görüş farklılığımız azalıyor" ifadelerini kullandı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Suriye'de kurulan yeni hükümet ve devlet başkanının ülkedeki tüm grupları kucaklama yönündeki adımlarını takip ettiklerini belirten Güler, Türkiye'nin bu süreçteki kararlı duruşundan taviz vermeyeceğini vurguladı. Terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusundaki tartışmalara değinen Bakan Güler, Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgilerini net bir şekilde ifade etti. Güler, şunları kaydetti;
Suriyeli yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde SDG'nin entegrasyonuna yönelik tutumu görüyoruz. Bizim her türlü gelişmeye karşı planlarımız hazırdır. SDG bir birlik halinde entegrasyondan bahsediyor ancak bu kabul edilemez. Mutlak surette Suriye ordusuna ferdi olarak entegre olmaları lazım. Bu konudan geri adım atmamız söz konusu değildir.
ABD ile bu konudaki görüş ayrılıklarının azaldığına dikkat çeken Güler, "ABD'li dostlarımız artık gerçekleri daha iyi görüyor. Görüş ayrılığımız azalıyor. Biz ne istediğimizi açıkça ifade ettik." dedi.
"KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ"
Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını 2016 yılından bu yana icra edilen harekatlar üzerinden hatırlatan Bakan Güler, olası bir operasyon için yeşil ışık yaktı. Güler, "2016'da harekatlarımızı yaparken ABD de Rusya da oradaydı. Biz yapılması gerekeni kimseye sormadan yaptık ve bitirdik. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni yine kimseye sormadan yaparız," ifadelerini kullandı.
732 KİLOMETRE TÜNEL İMHA EDİLDİ
Terör örgütünün bölgedeki tahkimatlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında sayısal veriler paylaşan Bakan Güler, tünel imha faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti. Güler, şu bilgileri verdi;
Tel Rıfat bölgesinde 302 kilometre, Menbic'te ise 430 kilometre olmak üzere toplam 732 kilometre uzunluğunda tüneli imha ettik. Bu sayede bölge halkının yerleşmesine ve tarım yapmasına imkan sağlıyoruz. Afrin'de teröristlerin karargaha çevirdiği cami, kilise ve okulları temizledik, halkın su sorununu çözdük. Rakka ve Deyrizor'daki tünel kazma faaliyetlerini de yakından takip ediyoruz.
SURİYE ORDUSUNA "AZERBAYCAN MODELİ" DESTEK
Suriye'nin terörle mücadelesine ve ordusunun modernizasyonuna destek verebileceklerini ifade eden Bakan Güler, Türkiye'nin askeri eğitim tecrübesini hatırlattı.
Bakan Güler, açıklamalarına şöyle devam etti;
Daha önce ben Suriye'yi ziyaret ettim. Geçtiğimiz haftalarda da Genelkurmay Başkanımız ve Kara Kuvvetleri Komutanımız da Suriye'ye gitti. Gittiğimiz zaman onlar daha iyiye, daha güzele nasıl gidebilir bunu görüşüyoruz. Azerbaycan'a, Libya'ya ve Somali'ye eğitim desteğini nasıl sağladıysak aynısını onlara da sağlayabiliriz. Eğitimlerine Türkiye'de başladık ve devam ediyoruz. Suriye'nin terörle mücadelesine yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
40 yıldır terörle mücadele eden ülkemiz için Terörsüz Türkiye süreci bir fırsattır. Yapılmakta olan faaliyetleri de akılcı buluyoruz ve sürecin bizim istediğimiz gibi sonuçlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyor, göstermeye de devam edeceğiz.
TSK olarak biz PKK'yı tam bitirdiğimiz anda terör örgütü de "Terörsüz Türkiye" sürecine uyacağını açıkladı. Yani biz başarılı operasyonların ardından terör örgütünü silah bırakma evresine getirerek hedefimize ulaştık. Biz şimdi Terörsüz Türkiye hedefine başarıyla ulaşarak kardeşliğimizin sürekli olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın şundan emin olması gerekir; TSK, Bakanlığımız, devletimizin ilgili birimleri bu süreçte ne olup bittiğinin farkındadır. Geçmişte terörle mücadelede sarf ettiğimiz dikkati aynı hassasiyetle bugün de terörsüz Türkiye sürecinde sarf ediyoruz. Süreç terör örgütünün istediği şekilde değil, devletimizin belirlediği ve istediği şekilde devam edecek.