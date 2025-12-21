AK Parti ve DEM buluştu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'in katıldığı görüşme 1.5 saat sürdü. İki taraftan da "Verimli bir görüşme gerçekleşti" açıklaması geldi. DEM heyeti daha sonra TİP heyetiyle de görüştü. Sancar, Başkan Erdoğan'la da görüşmeyi planladıklarını söyledi.