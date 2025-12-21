Çelik Kubbe’de seri üretim başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM'de konuştu:

ASELSAN 2 bin kilometre menzilli füze üretecek.

ASELSAN 300 milyon dolarlık bir yatırımla Çelik Kubbe'nin unsurlarının seri üretimini başlattı. Bu yıl Çelik Kubbe unsurlarının teslimatlarına başladık. 47 sistemi Türk Silahlı Kuvvetlerimize büyük bir gururla teslim ettik.

POLONYA'YA 410 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

ASELSAN, elektronik harp sistemlerinin ihracatına yönelik olarak Polonya ile 410 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. Polonya'daki imza törenine ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da katıldı.