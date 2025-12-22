Bakan Kurum'dan 'Deprem Konutları' paylaşımı: "11 şehri ilmek ilmek dokuduk"
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından deprem bölgesine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, paylaşımında, "11 şehri ilmek ilmek dokuduk, çiçek gibi kentleri yeniden kurduk" ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ektiğimiz tohumlar yuvaya döndü, açtığımız kapılarda umutlar yeşerdi.
11 şehri ilmek ilmek dokuduk, çiçek gibi kentleri yeniden kurduk.
Bu gurur Türkiye'nin"
