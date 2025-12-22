Bilal Erdoğan VAV TV’de gençlerle buluştu: ‘İslam’ın sancaktarı milletin torunlarıyız’

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan,VAV TV ekranlarında gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, eğitim-öğretim alanında son yıllarda yapılan yatırımların Türkiye'ye önemli bir birikim kazandırdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitim altyapısının güçlendirildiğini belirten Bilal Erdoğan, AR-GE yatırımlarıyla da nitelikli insan kaynağının desteklendiğini söyledi. Öğretmenlik mesleğinin önemine ayrıca vurgu yapan Erdoğan, bu mesleğin sadece bir iş değil, büyük sorumluluk ve kutsal bir görev olduğunu dile getirdi. Gençlere tavsiyelerde bulunan Erdoğan "İslam'ın sancaktarı milletin torunlarıyız" dedi.

ANADOLU İRFANI

Gençlerin teknoloji odaklı sorularının öne çıktığı programda, yapay zekânın meslek gelişimine etkisinden kültürel kimliğin korunmasına kadar pek çok başlık tartışıldı. İşte Bilal Erdoğan'ın açıklamaları: "Machiavelli neyi yazıyor? 'Bu Türkler' diyor, 'Fethettikleri yerlere nasıl bu kadar uzun süre tutunabiliyorlar?' diyor; onu anlamaya çalışıyor, onunla ilgili fikirler yürütüyor. Tarihçiler bununla bocalıyorlar ama bakıyoruz mesela bunun merkezinde bir, işte bugün 'Anadolu İrfanı' dediğimiz bir tasavvuf geleneğinin metodolojisinde karşılığını bulan mesela bir metodolojik yaklaşım, bir usul farklılığı var. İnsana değer verme var bunun merkezinde. Düşünün ki Fransa'nın, İngiliz'in sömürdüğü topraklarda... Dünyanın hepsini sömürmüşler, kaynaklarını almışlar. İşte Belçika, Kongo'dan kendini inşa etmiş mesela. Ama Kongo'yu kan, gözyaşı götürmüş değil mi?

BATI'DA İNSANA SAYGI YOK

'Medeniyet götürüyoruz' adı altında yapıyor; oraları hakir görüyor, saygı göstermiyor. Onları sadece hayvan, köle gibi değerlendiriyor. Nitekim Batı'da hayvanat bahçesi gibi insanların sergilendiğini biliyoruz. Rengi, tipi farklı olan insanların hayvan gibi böyle kafeslerde sergilendiğini biliyoruz. Dolayısıyla insana saygı göstermeyen bir medeniyet olduğu için Batı medeniyeti, bugün inanılmaz krizlerle boğuşuyor ve artık zirveyi görüp bir iniş eğrisine döndüğünü herkes kabul ediyor."