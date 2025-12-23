6. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

MAKÜ Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar konuşmasında Mehmet Akif'in adını taşımanın üniversite için bir "emanet" olduğunu söyledi. Üniversitenin yalnızca adıyla değil, projeleriyle de Akif'in fikir mirasına sahip çıkma idealinde olduğunu da belirten Prof. Dr. Dalgar, "Bilim ve sanat ödülleriyle Akif'in ahlak, çalışma, doğruluk, adalet ve hakikat ile anıyoruz. Üniversitenin YÖK tarafından hayvancılık alanında ihtisaslaşan ilk 5 üniversite arasına girdi. 29 stratejik proje yürütüyoruz. Embriyo üretim izni alan ilk üniversite oldu. En büyük yatırım insan kaynağı " dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ise Mehmet Akif'in örnek şahsiyetinin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu kaydetti. Vali Bilgihan ayrıca Burdur Gölü'nün kurtarılması için hazırlanan eylem planının kamuoyuyla paylaşıldığına değinerek, bu plan için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

'SÜRDÜREBİLİRLİK ÖNEMLİ'

Törenin kapanış konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mehmet Akif'in milli ve manevi değerleriyle tüm zamanlara mesaj veren bir şahsiyet olduğunu söyledi. Burdur Gölü kurtarma eylem planının açıklandığını da belirten Yumaklı, "Burdur'un tarım ve hayvancılıkta Türkiye için kritik bir merkez, suyun geleceğin en önemli gündem maddelerinden biri. üniversitenin tarım ve hayvancılık alanındaki ar-ge faaliyetlerine bakanlık olarak destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

4 DALDA 8 ÖDÜL

6. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri sahiplerin buldu. Sanatta Başarı Ödülü ve Türk-İslam Kültürüne Hizmette Başarı Ödülü olmak üzere iki alt kategoride Sanatta Başarı Ödülü İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Yalçın Çetinkaya'ya, TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi yapımcısı Ferhat Eşsiz ve dizi oyuncuları Ferdi Sancar, Feyza Işık, Ege Aydan, Serkan Kuru'ya verildi.

TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNE HİZMETTE BAŞARI ÖDÜLÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)'ya verildi. Ödülü TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun aldı.

BİLİM KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler olmak üzere 3 alt kategoride verildi. Fen Bilimleri Kategorisinde İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan'a, Sağlık Bilimleri Kategorisinde; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye verildi. Sosyal Bilimler Kategorisinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Bilim Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'na verildi.

MESLEKTE BAŞARI ÖDÜLÜ

Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Meslekte Başarı Ödülü Makine Mühendisi – TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'e, Mehmet Akif Ersoy Özel Ödülleri: Mehmet Akif Ersoy'un fikri, edebi hayatı ve dönemine ilişkin özgün çalışmalar ödülü Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Afrim Gashi'ye verildi. Ödülünü Arnavutluk Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kenan Sevinç ve Genel Sekreteri Ziya Arnavutoğlu aldı.

Mehmet Akif Ersoy'un Ulusal ve Uluslararası tanıtımına katkı sağlayanlar ödülü Özbekistanlı çevirmen, şair, öykü, oyun ve sinema yazarı Miraziz Agzam'ye, Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü'ye, Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Tanrıöver'e, Mısır – Ezher Üniversitesi Diller ve Tercüme Fakültesi Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hazem SAİD Mohammet'e verildi. Ödüller Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarafından verildi.