Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ile bir araya geldi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Al-Haddad Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşılandı. Gerçekleştirilen törenin ardından Al-Haddad ile Bayraktaroğlu baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.