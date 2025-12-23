MİT’ten DEAŞ’a ağır darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden ve "Yahya" kod adını kullanan Mehmet Gören, Afganistan-Pakistan sınır bölgesinde yakalandı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Türk kökenli Gören'in Afganistan-Pakistan sınır bölgesinde DEAŞ'ın Horasan yapılanması içinde yöneticiliğe kadar yükseldiği belirlendi. Yürütülen hassas istihbarat çalışmaları sonucunda düzenlenen nokta operasyonla yakalanan Mehmet Gören, Türkiye'ye getirildi.