Rapor yazım grubu yarın toplanacak

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, rapor yazım aşamasına geçti. Komisyonun koordinatör üyeleri, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la TBMM Başkanlık binasında bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya katıldı. Toplantı 1 saat 20 dakika sürdü. Toplantı sonrasında konuşan MHP'li Yıldız, rapor yazım grubunun yarın, komisyonun ise perşembe günü toplanacağını ifade etti. Komisyonun 20'nci toplantısının gündeminin süre uzatımı olacağını söyleyen Yıldız, raporun ocak ayı içerisinde milletvekillerine sunulacağını ve bu yüzden de komisyonun ocak ayına kadar ek süre alabileceğini aktardı. Yıldız, Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile 42'nci ve 66'ncı maddelerin tartışma dışında tutulacağını belirtti.