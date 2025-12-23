Sarıkamış şehitleri 111 yıldır yüreğimizde

Sarıkamış Harekâtı 22 Aralık 1914'te başladı. Rus ordusuna ve Ermeni çetecilere karşı büyük bir mücadele veren Mehmetçik, Anadolu'nun Rus ordusu tarafından işgal edilmesini engelledi. Doğu Anadolu'da hava sıcaklığının eksi 30 derecelerin altına düştüğü günlerde, Allahuekber Dağları'nı aşan dondurucu soğuklara rağmen geri dönmeyerek vatan için şehit düşen kahramanlar, inanç, sadakat ve fedakârlığın simgesi olarak tarihe geçti.

Kars'ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Sarıkamış Harekâtı'nın 111. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenledi. İlçedeki şehitlikleri ziyaret eden öğrenciler kahramanlar için dua etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Sarıkamış mesajında "Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Onların fedakârlığı, milletimizin hafızasında ve gönlünde daima yaşayacaktır. Milletimizin birliği ve beraberliği daim olsun" mesajını yayımladı.